Intrawest Resorts Holdings Aktie
WKN DE: A1XCP1 / ISIN: US46090K1097
|
25.02.2026 23:32:29
Snowflake Q4 Revenue Jumps, But Loss Narrows
(RTTNews) - Snowflake Inc. (SNOW) on Wednesday reported strong revenue growth in its fiscal fourth quarter, while narrowing its net loss compared with a year earlier.
For the three months ended January 31, 2026, revenue rose to $1.28 billion from $986.8 million in the prior-year period. Net loss attributable to Snowflake totaled $309.6 million, compared with $327.5 million in the fourth quarter of fiscal 2025. Loss per share improved to $0.90 from $0.99 a year earlier.
For the full fiscal year ended January 31, 2026, revenue climbed to $4.68 billion from $3.63 billion in fiscal 2025. Loss per share was $3.95, compared with $3.86 in fiscal 2025.
SNOW is currently trading after market at $165.44, down $3.77 or 2.23 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intrawest Resorts Holdings Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Intrawest Resorts Holdings Inc
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.