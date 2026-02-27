|
27.02.2026 06:31:29
Snowflake: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Snowflake hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,90 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Milliarden USD – ein Plus von 30,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 986,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,950 USD. Im Vorjahr waren -3,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,16 Prozent auf 4,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.