Snowflake: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Snowflake hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,90 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Milliarden USD – ein Plus von 30,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 986,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,950 USD. Im Vorjahr waren -3,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,16 Prozent auf 4,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

