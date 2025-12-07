Melt Aktie
ISIN: US5857161039
|
07.12.2025 22:13:00
Snowflake Shares Melt. Is It Time to Buy the Stock on the Dip?
Snowflake (NYSE: SNOW) share prices are sliding lately, despite the company reporting strong fiscal 2026 third-quarter results last week and issuing an upbeat outlook. Despite the drop, the stock is still trading up nearly 47% on the year.For those unfamiliar with Snowflake, it's a cloud-based data warehousing and analytics company. Its architecture separates storage from compute, allowing its customers to store data and then process it seamlessly across multiple cloud computing providers. This allows its customers to quickly and securely access and share data in real time. The company was originally branded a potential artificial intelligence (AI) loser, given the belief that AI doesn't need structured data. However, as time has passed, it has become clearer that AI works best with clean, organized data.Let's take a closer look at Snowflake's Q3 results and prospects to see if this dip is a buying opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Snowflakemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Snowflake
|197,74
|-1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.