ISIN: US5857161039

07.12.2025 22:13:00

Snowflake Shares Melt. Is It Time to Buy the Stock on the Dip?

Snowflake (NYSE: SNOW) share prices are sliding lately, despite the company reporting strong fiscal 2026 third-quarter results last week and issuing an upbeat outlook. Despite the drop, the stock is still trading up nearly 47% on the year.For those unfamiliar with Snowflake, it's a cloud-based data warehousing and analytics company. Its architecture separates storage from compute, allowing its customers to store data and then process it seamlessly across multiple cloud computing providers. This allows its customers to quickly and securely access and share data in real time. The company was originally branded a potential artificial intelligence (AI) loser, given the belief that AI doesn't need structured data. However, as time has passed, it has become clearer that AI works best with clean, organized data.Let's take a closer look at Snowflake's Q3 results and prospects to see if this dip is a buying opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
