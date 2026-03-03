Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
|
03.03.2026 17:13:00
Snowflake Shows No Signs of Melting. Is It Time to Buy the Stock?
Snowflake (NYSE: SNOW) turned in another strong quarterly report recently and issued an upbeat outlook, once again demonstrating that the cloud-based data warehousing and analytics company looks like it will emerge as an artificial intelligence (AI) winner. Despite the company's strong performance, the stock has traded down more than 20% so far this year.Let's take a closer look at Snowflake's Q4 results and prospects to see if now is the time to buy the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
