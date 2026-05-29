Snowflake: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Snowflake äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,290 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1,39 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,04 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at