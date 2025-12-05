Snowflake: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Snowflake veröffentlichte am 03.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1,21 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 942,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at