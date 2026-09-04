Snowflake stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Snowflake hat am 02.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 1,14 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at