Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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12.09.2026 01:45:30
Snowflake Stock is Soaring: Is it Too Late to Buy This AI Stock?
Business is booming as the proliferation of agentic AI is accelerating demand.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 9, 2026. The video was published on Sept. 11, 2026.
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Nachrichten zu Snowflake
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03.09.26
|Snowflake-Aktie: Zweistelliges Plus nach starken Zahlen und angehobenem Ausblick (finanzen.at)
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02.09.26
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|Snowflake-Aktie schießt nach Zahlen und Amazon-Deal nach oben: Skeptiker unter Druck (finanzen.at)
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28.05.26
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce stabil (dpa-AFX)
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27.05.26
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Analysen zu Snowflake
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