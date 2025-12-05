Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
05.12.2025 10:25:00
Snowflake Stock Just Took a Hit: 3 Reasons I'm Not Buying the Dip
Snowflake (NYSE: SNOW) shares slid in after-hours trading on Wednesday, Dec. 3, when the data cloud platform specialist reported fiscal third-quarter results.Revenue growth remained impressive, and management leaned heavily on artificial intelligence (AI) themes during the earnings call. The tech company, which provides data warehousing and analytics tools that run across major public clouds, continues to add large customers and maintain a robust net revenue retention rate. But this wasn't enough to excite Wall Street in light of a valuation that already prices in near-flawless execution.Does the market's decision to punish the stock make sense? Or is this a buying opportunity?
