SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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31.03.2026 16:51:00
Snowflake’s stock falls as investors weigh a surprise leadership shift
Mike Gannon, the software company’s chief revenue officer, is departing for personal reasons after a year in the role.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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