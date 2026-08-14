Snowline Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Snowline Gold hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at