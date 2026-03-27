Snowline Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Snowline Gold lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 CAD. Im Vorjahr waren -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at