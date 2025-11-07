Snowman Logistics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Snowman Logistics hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowman Logistics ein EPS von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,56 Milliarden INR gegenüber 1,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at