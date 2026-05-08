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08.05.2026 06:31:29
Snowman Logistics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Snowman Logistics hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Snowman Logistics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 1,42 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,200 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Snowman Logistics 0,340 INR je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahr hat Snowman Logistics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,04 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 5,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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