09.02.2026 06:31:29
Snowman Logistics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Snowman Logistics hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Snowman Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,01 Prozent gesteigert.
