SNTGN Transgaz SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SNTGN Transgaz SA hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SNTGN Transgaz SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,15 RON je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 RON je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat SNTGN Transgaz SA 1,35 Milliarden RON umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,44 Milliarden RON umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,77 RON beziffert, während im Vorjahr 2,18 RON je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 4,37 Milliarden RON – das entspricht einem Zuwachs von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,28 Milliarden RON erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 4,79 RON je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,92 Milliarden RON gerechnet.

Redaktion finanzen.at