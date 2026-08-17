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17.08.2026 06:31:29
SNTGN Transgaz SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SNTGN Transgaz SA hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 RON je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SNTGN Transgaz SA ein EPS von 0,010 RON in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 649,7 Millionen RON. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 891,5 Millionen RON umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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