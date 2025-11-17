SNTGN Transgaz SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SNTGN Transgaz SA hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 RON. Im Vorjahresviertel waren -0,170 RON je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SNTGN Transgaz SA im vergangenen Quartal 843,8 Millionen RON verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 135,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SNTGN Transgaz SA 357,9 Millionen RON umsetzen können.

Redaktion finanzen.at