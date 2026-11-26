SNTGN Transgaz SA hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,26 RON beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SNTGN Transgaz SA ein Ergebnis je Aktie von 0,870 RON vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SNTGN Transgaz SA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 694,0 Millionen RON. Im Vorjahresviertel waren 843,8 Millionen RON in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at