SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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30.06.2026 18:14:37
So deftig die Watsche für den deutschen Fußball auch ist, sie war erwartbar
Das neuerliche vorzeitige Aus des DFB-Teams bei einer WM kam aus mehreren Gründen nicht überraschendWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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