So helfen Vodafone und seine Kunden den Betroffenen

Vodafone bittet Millionen seiner Kundinnen und Kunden um HilfeSpendenaktion: 10 EUR pro SMS für Menschen in Not500.000 EUR Spende der Vodafone Foundation an HilfsorganisationenTelefonate & SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz kostenlosRoaming-Gebühren für Kundinnen & Kunden in der Ukraine entfallenDie Lage in der Ukraine macht auch Vodafone und seine Mitarbeitenden tief betroffen. Unsere Gedanken sind bei denen, die in diesen Stunden unter Angst, Krieg und Zerstörung leiden müssen. Damit Familienmitglieder, Verwandte und Freunde in Kontakt bleiben können, trifft Vodafone Maßnahmen.So können Vodafone-Kunden den Betroffenen in der Ukraine helfen.Vodafone schreibt Millionen seiner Kundinnen und Kunden an und bittet um Hilfe. Für die Menschen aus der Ukraine. Die jetzt im Kriegsgebiet leiden oder in anderen Ländern Schutz suchen müssen. Um ihnen zu helfen, stellt der Düsseldorfer Kommunikationskonzern seine Netze zur Verfügung. Und lässt Spenderinnen und Spender mit einer kleinen SMS Großes bewirken. Einfach, unbürokratisch und schnell. Wer eine SMS mit dem Kennwort UKRAINEHILFE an die 44844 sendet, spendet damit umgehend 10 Euro an die europäischen Nachbarn in Not – über die Mobilfunk-Rechnung. Dafür hat sich Vodafone mit der ‚Aktion Deutschland Hilft‘ für die ‚Nothilfe Ukraine‚ zusammengetan. Sie sind das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. Ihre Mitgliederinnen und Mitglieder liefern derzeit Medikamente an Krankenhäuser, helfen Familien vor Ort genau wie den vielen Menschen, die gerade vor Panzern und Raketen fliehen.Die Vodafone Foundation leistet derzeit 500.000 Euro Soforthilfe an lokale Hilfsorganisationen sowie das UN-Flüchtlingshilfswerk. Gemeinsam mit vielen anderen Spenderinnen und Spendern in Deutschland und auf der Welt hofft der Digitalisierungskonzern so, einen Beitrag zu leisten, um die Not der Menschen ein wenig zu lindern.Zudem sind Telefonate und SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz in die Ukraine ab sofort kostenlos. Für Kundinnen und Kunden, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, entfallen ab sofort die Roaming-Gebühren.Der Beitrag So helfen Vodafone und seine Kunden den Betroffenen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.