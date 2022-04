So helfen Vodafone und seine Kunden den Betroffenen

SMS-Spendenaktion: bereits über 420.000 Euro gesammelt – Aktion läuft weiterKnapp 150.000 SIM-Karten verteilt: Ausgabe auf zahlreiche Bahnhöfe & Shops ausgedehntUnbegrenztes Datenvolumen, kostenlose Telefonate & SMS für GeflüchteteRoaming-Gebühren für Kundinnen & Kunden in der Ukraine entfallenFast-Track Bewerbungsverfahren für Geflüchtete aus der Ukraine bei VodafoneDie Lage in der Ukraine macht auch Vodafone und seine Mitarbeitenden tief betroffen. Unsere Gedanken sind bei denen, die in diesen Stunden unter Angst, Krieg und Zerstörung leiden müssen. Vodafone unterstützt die Betroffenen mit einer Soforthilfeaktion – damit Familienmitglieder, Verwandte und Freunde in Kontakt bleiben können.So können Vodafone-Kunden den Betroffenen in der Ukraine helfen.Über 400.000 Euro an Spendengeldern sind über die SMS-Aktion für die Hilfe von Geflüchteten aus der Ukraine bereits zusammengekommen. Und die Aktion läuft weiter: Mit einer kleinen SMS können Spenderinnen und Spender Großes bewirken. Einfach, unbürokratisch und schnell. Wer eine SMS mit dem Kennwort UKRAINEHILFE an die 44844 sendet, spendet damit umgehend 10 Euro an die europäischen Nachbarn in Not – über die Mobilfunk-Rechnung. Dafür hat sich Vodafone mit der ‚Aktion Deutschland Hilft‘ für die ‚Nothilfe Ukraine‚ zusammengetan. Sie sind das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. Ihre Mitgliederinnen und Mitglieder liefern derzeit Medikamente an Krankenhäuser, helfen Familien vor Ort genau wie den vielen Menschen, die gerade vor Panzern und Raketen fliehen.Die Vodafone Foundation leistet derzeit 500.000 Euro Soforthilfe an lokale Hilfsorganisationen sowie das UN-Flüchtlingshilfswerk. Gemeinsam mit vielen anderen Spenderinnen und Spendern in Deutschland und auf der Welt hofft der Digitalisierungskonzern so, einen Beitrag zu leisten, um die Not der Menschen ein wenig zu lindern.Für Vodafone-Kunden sind Telefonate und SMS aus dem deutschen Vodafone-Netz in die Ukraine weiterhin kostenlos. Für Kundinnen und Kunden, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, entfallen die Roaming-Gebühren.Kostenloses Netz für Flüchtlinge und UnterkünfteDank der über 400 Vodafone-Mitarbeitenden, die sich bei der Hilfsaktion engagieren und zahlreicher Hilfsorganisationen wurden bereits knapp 150.000 SIM-Karten an Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, verteilt. Unlimitierte Datennutzung, kostenlose Telefonate und SMS ins deutsche Festnetz sowie in die Ukraine sind damit möglich. Aufgrund der hohen Nachfrage läuft die Verteil-Aktion an den Bahnhöfen in Berlin, Dresden, Leipzig und der Messe München. Dazu kommen über 700 Vodafone-Shops im gesamten Bundesgebiet. Zusätzlich stellt Vodafone Flüchtlingsheimen, die jetzt vermehrt ukrainische Flüchtlinge aufnehmen werden, GigaCubes zur Verfügung – aktuell über 300. Die Geräte bauen über Mobilfunk ein WLAN auf, das – je nach Gerätetyp – über 200 Menschen gleichzeitig nutzen können.Fast-track Bewerbungsverfahren für Geflüchtete aus der UkraineVodafone bietet Geflüchteten aus der Ukraine einen vereinfachten Zugang zum Bewerbungsverfahren für insgesamt zwölf Ländergesellschaften. Für Deutschland gibt es eine „Sammelausschreibung“, bei der sich ukrainische Flüchtende bewerben können, auch wenn sie sich aktuell außerhalb von Deutschland befinden. In zahlreichen Geschäftsbereichen werden Positionen besetzt, unter anderem in der IT, Finanzabteilung oder in Trainee-Programmen. Die Personalabteilung prüft dann, welche Stellen passen könnten und leiten Interviews in die Wege. Bei einer möglichen Einstellung hilft die Personalabteilung bei Umzügen sowie beim Erlangen behördlicher Unterlagen. Die Aktion ist bereits erfolgreich: Aufgrund des beschleunigten Bewerbungsprozesses konnte Vodafone bereits erste Zusagen geben. Hier geht’s zum Online-Stellenportal.Kostenloses NetzFür Flüchtlinge und Unterkünfte stellt Vodafone SIM-Karten und GigaCubes bereitZum BeitragDer Beitrag So helfen Vodafone und seine Kunden den Betroffenen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.