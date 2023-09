So läuft Jobsharing bei Vodafone

Von den Autos kennen wir‘s: ein Auto, viele Nutzer – fertig ist das Carsharing. Aber geht das auch beim Job? Beim Jobsharing wird die Arbeit geteilt. Und das sogar auf Führungsebene und in Teilzeit. So auch bei Vodafone. Caren Laib und David Rose verantworten gemeinsam eine Abteilungsleiter-Stelle und damit auch alles, was ein Job mit Führungsverantwortung mit sich bringt: Aufgaben, Entscheidungen, Austausch und ein offenes Ohr fürs Team. Beide arbeiten in Teilzeit an drei Tagen: Caren von Montag bis Mittwoch, David von Mittwoch bis Freitag. So ist jeden Tag eine Führungskraft ansprechbar. Am gemeinsamen Büro-Tag tauschen sie sich dann vor allem untereinander und mit dem Team persönlich aus. Dieses Modell, das beim Telekommunikationsanbieter seit Juni 2020 möglich ist, möchten sie nicht mehr missen. Wie alles begann: Das erste Tandem beim JobsharingFür Vodafone ist es eine Herzenssache, berufstätige Eltern zu unterstützen und ihnen dafür bestmögliche Angebote zu machen. So wurde 2020 das erste Jobsharing für zwei Frauen ermöglicht und in internen Vorträgen erläutert. Caren Laib war zu der Zeit nach der Geburt ihres Sohnes für 1,5 Jahre in Elternzeit und wollte nach der Pause zurück in ihren Abteilungsleiter-Job. Doch wie sollte sie Familienleben und Führungsrolle in Einklang bringen? Da wirkte der Jobsharing-Vortrag wie eine Initialzündung für sie und ihre Elternzeit-Vertretung Anni. Die beiden tauschten sich ohnehin regelmäßig aus und wussten nach dem Vortrag: „Das ist es.“ Sie sprachen mit ihrer Führungskraft, der Personalabteilung und im Juli 2022 starteten sie ihr Jobsharing-Tandem bei Vodafone. Caren erinnert sich noch an das gute Gefühl: „Ich konnte dank Jobsharing mein Karriere-Level, meine Rolle und meinen Status behalten und gleichzeitig viel Zeit mit der Familie verbringen.“Ein neuer Partner beim Jobsharing muss herAnfang des Jahres 2023 änderten sich die Rahmenbedingungen, denn Carens vorherige Tandem-Partnerin würde im Sommer wieder Elternzeit nehmen. Die Stelle wurde deshalb offiziell ausgeschrieben – im Jobsharing und als Teilzeit stieß sie auf hohe Resonanz. Bei der Nachbesetzung war für Caren vor allem eine gute persönliche Beziehung wichtig, denn sie weiß, wie eng man zusammenarbeitet. So kam es zum Austausch mit David, den sie schon von anderen Projekten kannte und alles nahm seinen Lauf. Er musste selbstverständlich den normalen Bewerbungsprozess durchlaufen, konnte auch da überzeugen und ist nun „männlicher Jobsharing-Part“ von Caren.Neues Tandem – neues GlückMittlerweile teilt sich David seit August 2023 mit Caren die Stelle als Abteilungsleiter im Projektmanagement Geschäftskunden. Beide arbeiten jeweils 24 Wochenstunden – Caren von Montag bis Mittwoch und David von Mittwoch bis Freitag. Das Herzstück dieses Modells ist die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden. An ihrem „gemeinsamen Mittwoch“ geht es um strategische Entscheidungen, Team-Meetings und kritische Projekte. Das Besondere: Kunden, das Team oder andere Mitarbeitende können immer einen der beiden erreichen – das schafft Vertrauen. Gleichzeitig können Caren und David ihre jeweiligen freien Tage entspannt genießen, denn sie wissen: Jemand übernimmt die Arbeit. Caren betont: „Die freie Zeit habe ich wirklich frei – nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Kopf.“Als Mann in Teilzeit – mit Karriereschub und KinderbetreuungEin Mann in Teilzeit? Das ist für viele noch ungewöhnlich, aber für David kam die Stelle gerade richtig. Nach der Geburt seines zweiten Kindes war er an der Reihe, zuhause zu bleiben und sich um die Familie zu kümmern: „Egal ob Mann oder Frau – jeder in der Beziehung muss die Chance bekommen, trotz Kind auch Karriere machen zu können. Mit dem Jobsharing lässt sich das bei mir und meiner Frau umsetzen“, freut sich David. Die neue Position war für David sogar mit einer Beförderung vom Gruppen- zum Abteilungsleiter verbunden. „Die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten und dennoch beruflich aufzusteigen, schien für mich unwahrscheinlich, doch genau das ist passiert“, freut sich David.Jobsharing in Teilzeit: geteilte Zeit & gemeinsame VerantwortungWas muss organisiert werden, wer wartet auf Antwort? Solche Aufgaben im Job-Tandem aufzuteilen, ist hilfreich. Doch daneben schätzen die beiden vor allem die „mentale Entlastung“, auch wenn sie beide die volle Verantwortung tragen, an jedem Tag. David ist sich sicher: „Wir profitieren von verschiedenen Perspektiven und doppelter Kreativität bei der Lösungsfindung. Dennoch werden Entscheidungen trotz Sharing tagesaktuell getroffen.“ Noch etwas finden sie gut: das direkte Feedback, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. „Wir arbeiten sehr eng zusammen und vertrauen uns. Deshalb können wir uns auch unverblümtes Feedback geben. Das ist in Führungsrollen leider nicht immer gegeben“, ergänzt Caren.Jobsharing passt für alle Branchen & UnternehmenCaren und David sind sich einig: Dieses Modell passt für alle Branchen und Personen, vorausgesetzt, die Tandem-Partner vertrauen sich, sind offen für neue Ansätze und schätzen die Stärken des anderen. Also alles perfekt? Nicht ganz. Die Tücken liegen vor allem in der Kommunikation, die klar und regelmäßig stattfinden muss. Ohne gute Abstimmungen geht es nicht und beide betonen: „Jobsharing ist kein Modell für Narzissten.“ Für Caren ist klar: „Ich will nie wieder anders arbeiten, solange ich die Möglichkeit habe.“ David stimmt dem zu und sieht den größten Vorteil darin, dass seine Frau beruflich nicht zurückstecken muss: „Mütter- bzw. Frauenförderung greift richtig, sobald auch die Partner Rahmenbedingungen vorfinden, die das Familienvorhaben unterstützen.“Kinder, Pflege & Co. – Jobsharing als Modell der Zukunft?Bei Caren und David geht es also vor allem um Job & Kinder. Aber passt es nur dort? Sicher nicht. Denn auch die Pflege von Angehörigen, private Verpflichtungen oder Hobbies könnten ein Grund für Jobsharing sein. Dessen Flexibilität bietet neue Freiräume, aber es muss auch klar sein, dass zukünftig „nur“ ein Teilzeitgehalt auf dem Konto landet. Doch auch wenn das Modell nicht immer und für Jeden passt, hat es Zukunftspotenzial – das sehen zumindest Caren und David so.Der Beitrag So läuft Jobsharing bei Vodafone erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel