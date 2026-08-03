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03.08.2026 06:31:29
So-net Media Networks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
So-net Media Networks veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
So-net Media Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 2,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte So-net Media Networks 2,73 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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