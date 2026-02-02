So-net Media Networks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

So-net Media Networks hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 4,65 JPY. Im letzten Jahr hatte So-net Media Networks einen Gewinn von 4,63 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at