So-net Media Networks legte Quartalsergebnis vor

So-net Media Networks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,89 JPY gegenüber 6,97 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,60 Prozent auf 3,12 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at