So-net Media Networks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

So-net Media Networks hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

So-net Media Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,95 Milliarden JPY – ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem So-net Media Networks 2,70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

