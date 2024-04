So radeln die Vodafone-Mitarbeitenden

Starker Anstieg: Nutzerzahlen seit 2021 von 1.300 auf 2.600 Leihräder verdoppeltE-Bikes sind der Renner: Dreiviertel aller Firmenräder sind E-BikesZusatz-Angebote: Von Rädern mit Sim-Karten über Telematik-App bis zum digitalen FahrradschlossDer Fahrrad-Frühling ist eingeläutet: Gut für die Umwelt – beliebt bei den Menschen. Eine aktuelle Vodafone-Analyse zeigt: Immer mehr Vodafone-Mitarbeitende radeln zur Arbeit und bereits 2.600 leasen ein Firmenfahrrad. Das sind doppelt so viele wie noch vor drei Jahren. Was außerdem auffällt: Elektro macht das Rennen. Fast 2.000, also rund drei Viertel aller Firmenräder, sind E-Bikes. Ob Fahrrad oder E-Bike, Hauptsache Fahrspaß und Sicherheit für Mitarbeitende – auf dienstlichen wie privaten Wegen. Doch damit nicht genug: Vodafone bietet auch technische Produkte rund ums Fahrrad wie ein Ortungstool, ein digitales Fahrradschloss und zusätzliche mobil abrufbare Informationen. Diese bringen zum Beispiel Streckenverläufe, Durchschnittsgeschwindigkeiten und den Kalorienverbrauch der letzten Fahrradtour direkt auf das Smartphone. Mit diesen Angeboten und dem Projekt ,Company Bike‘ bestärkt Vodafone seine Mitarbeitenden darin, mehr Fahrrad zu fahren. 2.600 Mitarbeitendeleasen aktuell ein Firmenfahrrad – doppelt so viel wie noch 2021Die Freude am Fahrradfahren in Deutschland hält an: Im vergangenen Jahr waren laut der ZIV-Fahrradindustrie 84 Millionen Räder im Umlauf – Tendenz steigend. Gerne unterstützt Vodafone diese smarte Form der Mobilität bei seinen Mitarbeitenden und setzt bei seinem Fahrradleasing-Angebot ‚Company Bike‘‘ auf alle Arten von Fahrrädern. Doch es gibt einen klaren Favoriten: E-Bikes werden am häufigsten geleast. Schon heute sind 75 Prozent der verliehenen Räder elektronisch und damit voll im Trend. Das verwundert nicht, da im vergangenen Jahr zum ersten Mal elektrisch betriebene Fahrräder ihre konventionellen Vorgänger im Absatzrennen überholt haben: Neben 1,9 Millionen Fahrrädern wurden 2023 laut der ZIV-Fahrradindustrie auch 2,1 Millionen neue E-Bikes von den Deutschen angeschafft.Und jetzt zum Frühlingsanfang? Nun radeln die Menschen wieder los, was sich auch beim ‚Company Bike‘ bemerkbar macht: Im März und April steigen die Zahlen neu abgeschlossener Fahrradleasingverträge deutlich an und erreichen im Sommer Höchstformen. Auch Vodafone-Mitarbeiterin Frauke Stamm, die schon seit 2022 mit einem ‚Company Bike‘ unterwegs ist, hat ihr Rad aus dem Winterschlaf geholt: „Gerade bei gutem Wetter radle ich gerne zur Arbeit. Die kurze Fahrt nach dem Feierabend ist für mich der perfekte Ausgleich nach dem langen Sitzen im Büro“. Und für jede und jeden findet sich bei Vodafone ein passendes Modell – neben modernen E-Bikes sind zum Beispiel auch Lasten- und Rennräder verfügbar.Projekt Company Bike – für MitarbeitendeSeit dem Start des Projektes ‚Company Bike‘ vor sieben Jahren haben Vodafone-Mitarbeitende die Möglichkeit, ein Fahrrad über die Gehaltsabrechnung zu finanzieren und geschäftlich wie privat zu nutzen. „Ich war gerade auf der Suche nach einem neuen Fahrrad, als ich von der Möglichkeit des Firmenfahrradleasings erfahren habe,“ sagt Frauke Stamm. „Das Angebot kam zum richtigen Zeitpunkt und ist eine runde Sache. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden“. Vodafone macht seiner Belegschaft den Griff zum Fahrradlenker in vielerlei Hinsicht einfach: Am Vodafone Campus in Düsseldorf gibt es eine Vielzahl gesicherter Parkplätze für Fahrräder im Außenbereich und eine Power-Bike-Station in der Tiefgarage. Neben über 160 Spinden mit elektrischen Schlössern und USB-C-Anschlüssen fürs Smartphone, gibt es Möglichkeiten zum Laden des E-Bike-Akkus und eine Reparaturstation mit Werkzeugen und Luftpumpe. Vodafone-Mitarbeitende, die mit dem Rad zur Arbeit kommen, können sich zudem im hauseigenen Sportzentrum frisch machen, bevor es an die Arbeit geht.So kommt das Leasing-Rad ans LaufenWie beim Auto, ist auch beim Fahrradleasing Vodafone der Leasingnehmer und schließt den Vertrag mit der Partnerfirma ab. Das gewünschte Rad sucht sich der Mitarbeitende dann bei einem mit dem Leasingpartner kooperierenden Fahrradhändler aus. Mitarbeiterin Frauke Stamm fand die Abwicklung sehr unkompliziert: „Der ganze Ablauf war wirklich einfach und schnell. Ich wusste zwar schon ungefähr was für ein Fahrrad ich wollte, aber war dann doch von der großen Auswahl des Händlers in meiner Nähe überrascht“. Am Ende fiel die Entscheidung auf ein Hollandrad: „Mit so einem Rad habe ich schon länger geliebäugelt und konnte mir diesen Wunsch jetzt durch die guten Leasingkonditionen erfüllen“. Beim Leasing zahlen die Mitarbeitenden lediglich die monatliche Rate, in die eine Versicherung mit Rundumschutz eingerechnet ist. Diese wird automatisch über die Gehaltsabrechnung eingezogen. Um die Sicherheit der radelnden Mitarbeitenden zu unterstützen, beteiligt sich Vodafone zudem an der Zahlung dieses Versicherungsbeitrages: Die Kosten von zwei gesetzlich vorgeschriebenen Unfallverhütungsprüfungen des Fahrrads während der Vertragslaufzeit werden so übernommen. In der Regel läuft der Leasingvertrag über 36 Monate und kann danach beendet oder verlängert werden. Das Fahrrad kann dann aber auch gegen Zahlung des aktuellen Zeitwertes gekauft werden.Smarte E-Bikes – für alle interessierten RadlerNicht nur Mitarbeitende können in den Genuss von E-Bikes mit Vodafone-Technik kommen: Vodafone und ZEG (Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft) haben intelligente E-Bikes auf Deutschlands Straßen gebracht – und machen damit Gaunern das Leben schwer. Alle neuen E-Bike-Modelle der Premiummarke ZEMO funken im Internet der Dinge (IoT) und geben automatisch Alarm, wenn sie gestohlen werden und einen vom Besitzer festgelegten Bereich verlassen. Möglich machen das eine sicher und fest im Fahrrad-Rahmen verbaute IoT-SIM-Karte und die Telematik-App von Vodafone. Über die App kann das Fahrrad jederzeit lokalisiert und zusätzliche Informationen wie Streckenverläufe, Durchschnittsgeschwindigkeiten und Kalorienverbrauch abgerufen werden. So kann das eigene Fahrverhalten detailliert analysiert werden. Und damit nicht genug: Auch Freunde oder Familienmitglieder können das E-Bike und diese zusätzlichen Funktionen nutzen.Lässt Schlossknacker verzweifeln: Vodafone Smart LockAlle Kunden können ihr Fahrrad mit Technik aus dem Hause Vodafone nachrüsten. In Zusammenarbeit mit der Firma ABUS hat Vodafone Schlösser für zahlreiche Anwendungsfälle erstmals ins Internet der Dinge gebracht. Das ‚Vodafone Smart Lock‚ ist ein robustes Schloss – wahlweise mit Bügel, Kette oder Kabel – das ganz ohne Schlüssel auskommt und per App über das Smartphone des Nutzers gesteuert wird. Es ist mit SIM-Karte, Bluetooth-Modul, Bewegungs-Sensor und GPS-Sender ausgestattet. Schlechte Nachricht für Schlossknacker: gewaltsame Einwirkungen nimmt das Schloss automatisch wahr. Versucht jemand, das Schloss aufzubrechen, startet es zur Abschreckung direkt vor Ort einen akustischen Alarm. Mit dem digitalen Schloss können nicht nur das Fahrrad, sondern auch zahlreiche weitere Gegenstände vor einem ungewollten Besitzerwechsel geschützt werden.Der Notruf nur einen Klick entfernt: Digitaler DiebstahlschutzSchon stolzer E-Bike-Besitzer, aber ein Upgrade in Sachen Diebstahlschutz gefällig? Vodafone und die IoT Venture GmbH haben den ersten nachrüstbaren digitalen Diebstahlschutz für E-Bikes auf den deutschen Markt gebracht, der im Maschinennetz ‚Narrowband IoT‘ funkt. Besitzer können ihre Elektro-Fahrräder mit der App ‚It’s my Bike‘ nachrüsten lassen und so zusätzlich vor Langfingern schützen. Der digitale Diebstahlschutz wird bei allen rund 1.000 Zweirad-Fachhändlern der ZEG in ganz Deutschland verkauft und direkt vor Ort montiert. Die Montage dauert nur wenige Minuten – ganz egal wie neu oder alt ein E-Bike ist und um welches Modell es sich handelt. Wird ein E-Bike gestohlen, kann der Besitzer dadurch nicht nur telefonischen Kontakt aufnehmen, sondern gleich aus der App heraus mit einem Klick die Polizei informieren. So kann nicht nur der Besitzer, sondern auch die Polizei den aktuellen Standort des gestohlenen E-Bikes einsehen, und erhält Zugang zur Position des Diebesguts. Dadurch steigen die Chancen, einen Diebstahl aufzuklären und das geliebte Zweirad zurückzubekommen.