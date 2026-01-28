Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
28.01.2026 05:32:00
So schädlich? Erster Kinder-Prozess gegen Facebook und YouTube läuft in LA an
Tausende Kinder-Klagen sind gegen Soziale Netze anhängig. Der erste US-Prozess geht los. Snap und Tiktok zahlen, Facebook und YouTube hoffen auf Geschworene.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar (dpa-AFX)
|
00:29
|Meta and its peers are everything, everywhere, all of the time (Financial Times)
|
28.01.26
|Facebook-Konzern Meta schraubt KI-Investitionen hoch (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Meta’s record sales lift shares 10 per cent despite massive spending plans (Financial Times)
|
28.01.26
|Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|TikTok in den USA: Vergleich in Suchtverfahren - Plattform mit technischen Problemen (dpa-AFX)
|
28.01.26
|ROUNDUP: Tiktok will Sucht-Klage in den USA mit Vergleich beilegen (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LA Holdings Co.,Ltd Registered Shs
|9 370,00
|-0,85%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|604,00
|7,66%