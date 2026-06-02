KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.06.2026 06:02:15
So schneiden Schweizer Banken im KI-Check ab
Die Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen und Neon dominieren die Empfehlungen von ChatGPT & Co. Dies zeigt eine Auswertung von 2'489 Bankfilialen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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