Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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29.03.2026 18:56:10
"So spielt man mit Lego": Rheinmetall-Chef verspottet ukrainische Drohnenproduktion
Nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine profitiert kaum ein deutsches Unternehmen so sehr von neuen Rüstungsanstrengungen wie Rheinmetall. Zuletzt wird die Konkurrenz aber härter. Die Ukraine selbst macht zudem große Fortschritte. Der Rheinmetall-Chef hat dafür allerdings nur Spott übrig.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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