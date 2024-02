So unterstützt Vodafone seine Mitarbeitenden bei Pflege, Kinderbetreuung und Co

Anerkennung: ‚Care-Arbeit‘ ist wertvoll und wichtigZeitintensiv: Care-Stunden werden häufig ‚on top‘ neben Job geleistet Angebote: Kitas, Eltern- und Pflegezeiten, Infos & Vorträge rund um Care-ArbeitAm 29. Februar 2024 ist der weltweite Equal Care Day. Dieser Tag lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Care-Arbeit – eine häufig unsichtbare Arbeit, die aber für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert ist. Care-Arbeit umfasst die Betreuung und Pflege von Familienmitgliedern, die Kindererziehung sowie die Unterstützung von bedürftigen Angehörigen und Freunden. Vodafone weist an diesem Tag auf die Bedeutung von Care-Arbeit und auf konkrete Maßnahmen zur Unterstützung seiner Mitarbeitenden hin. Häufig leisten Frauen einen Großteil der Care-Arbeit, die zudem selten bezahlt wird. Diese Ungleichheit kann sich negativ auf die berufliche Entwicklung und die spätere Rente von Frauen auswirken. Vodafone möchte dem entgegenwirken und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Alle Mitarbeitenden werden unabhängig von Geschlecht oder familiärem Status unterstützt, damit sie Familie, Pflege, Kindererziehung und Beruf besser miteinander vereinbaren können.Wir sind stolz darauf, unseren Mitarbeitenden die notwendige Unterstützung und Flexibilität bieten zu können.Erdmute ThalmannErdmute Thalmann„Bei Vodafone glauben wir fest daran, dass eine gerechte Verteilung von Care-Arbeit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer inklusiveren und gerechteren Gesellschaft ist“, sagt Erdmute Thalmann, Diversity Managerin bei Vodafone Deutschland. „Wir sind stolz darauf, unseren Mitarbeitenden die notwendige Unterstützung und Flexibilität bieten zu können, um ihre persönlichen und beruflichen Verpflichtungen erfolgreich zu managen. Der Equal Care Day ist für uns eine Gelegenheit, diese Botschaft zu betonen und unsere Verpflichtung zur Förderung von Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit zu bekräftigen.“Konkrete Hilfe, einfühlsame GesprächeDass die Unterstützung vom Arbeitgeber und konkrete Angebote hilfreich sind, weiß auch Ursula Müller, Senior-Produktmanagerin Markt- und Kundenforschung bei Vodafone. Sie hat pflegebedürftige Eltern, die über 100 Kilometer von ihrem Wohnort bei Düsseldorf entfernt wohnen. Homeoffice und ortsunabhängiges Arbeiten ist für sie deshalb von unschätzbarem Wert, um im akuten Krisenfall bei den Eltern sein zu können. Die Marketingfachfrau hebt noch ein weiteres Angebot hervor, das sie maßgeblich entlastet hat: „Als Vodafone-Mitarbeitende konnte ich die Pflegeberatung des ‚awo-life-Service‘ unbürokratisch und kostenlos nutzen. Ich wurde über die gesetzlichen Rahmenbedingungen rund ums Thema ‚Pflege‘ informiert und bei der Suche nach einer Betreuung unterstützt. Am meisten hat mir aber das empathische Gespräch mit der Beraterin geholfen: Ich konnte alle Sorgen mitteilen und fühlte mich verstanden. Danach kam ich vor allem mit meinen Schuldgefühlen besser klar, die tägliche Pflege meiner Eltern in professionelle Hände abzugeben, um meinen Beruf weiter ausüben zu können. Das war enorm entlastend“.Pflege von AngehörigenPflege von AngehörigenDer Beitrag So unterstützt Vodafone seine Mitarbeitenden bei Pflege, Kinderbetreuung und Co erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel