So unterstützt Vodafone seine Mitarbeitenden im Alltag

Gegen Rollen-Klischées: Gleichberechtigte Elternzeit und finanzieller Zuschuss durch Eltern-PolicyKitas für die Kleinsten: Bei Vodafone seit 14 Jahren an fünf StandortenPflegeangebot als Stütze: Von betrieblicher Pflege über Beratung bis hin zur Vermittlung von PflegeVoll flexibel ab Oktober: freie Zeit-Einteilung der Arbeitszeit erleichtert KinderbetreuungVor der Arbeit schnell das Kind in die Kita und danach die Mutter zum Arzt bringen? Während der Telefonkonferenz die Wäsche aufhängen? Oder den Kindern nachmittags bei den Hausaufgaben helfen und nebenher die Mail des Chefs beantworten? Der Spagat zwischen Familie, Haushalt, pflegebedürftigen Angehörigen, Privatleben und Beruf kann an den Nerven zehren und Mitarbeitende, insbesondere Eltern an ihre Grenzen bringen. Vodafone unterstützt daher seine berufstätigen Eltern seit vielen Jahren. So hat der Digitalkonzern in diesem Jahr seine „Elternpolicy“ deutlich erweitert, mit der die finanzielle Lücke zwischen Gehalt und Elterngeld in den ersten vier Monaten nach der Geburt nahezu ausgeglichen wird. So können auch Väter, auf deren Gehalt in vielen Familien nicht verzichtet werden kann, Elternzeit nehmen. Und vieles mehr.Eltern jonglieren im Alltag mit vielen Bällen: Egal ob Job, Erziehung oder HaushaltErdmute ThalmannErdmute ThalmannEltern jonglieren im Alltag mit vielen Bällen: Egal ob Job, Erziehung oder Haushalt – alles unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach. Wir wissen das uns unterstützen unsere Mitarbeitenden deshalb bestmöglich. So bieten wir neben größtmöglicher Flexibilität beim Arbeiten, auch Angebote zur Kinderbetreuung, spezielle finanzielle Hilfen in der Elternzeit und vieles mehr. Vor allem aber haben wir immer ein offenes Ohr für unsere Eltern und wissen, was sie bewegt und was sie noch brauchen. Das setzt viel Motivation bei unseren Kolleginnen und Kollegen frei“, freut sich Erdmute Thalmann, Managerin Diversity & Worklife bei Vodafone Deutschland.Die Vodafone-Services zur Vereinbarkeit von Familie & BerufDas vierte Jahr ElternzeitIm Anschluss an die gesetzliche Elternzeit können Mitarbeitende eine betriebliche Elternzeit nehmen. Die Voraussetzung ist, dass das Kind während des Beschäftigungsverhältnisses bei der Vodafone GmbH geboren wurde und die gesetzliche Elternzeit ausgeschöpft ist. Das Angebot gilt auch für Pflege- und Adoptivkinder.Die erweiterte Eltern-PolicyVodafone-Mitarbeitende – egal ob Mutter oder Vater – können ohne große finanzielle Einbuße Elternzeit nehmen, denn Eltern erhalten seit dem 31. März 2021 eine pauschal berechnete Einmalzahlung, die für 16 Wochen die Lücke zwischen vorherigem Nettogehalt und Elterngeld verringert. Die Finanzspritze ist zwingend daran gebunden, dass Elternzeit genommen wird. Das ergänzt die bereits bestehende Regelung, das Mitarbeitende bei ihrer Rückkehr aus der Elternzeit bzw. aus dem Mutterschutz ihre Arbeitszeit um bis zu 25 Prozent reduzieren können – für maximal sechs Monate bei vollem Gehaltsausgleich.Neue Eltern-PolicyMehr Elterngeld für Vodafones ElternZur NewsDie Vodafone-KitasVodafone bieteVodafone bietet seit 14 Jahren an fünf Standorten Kita-Betreuung für Kinder von Vodafone-Mitarbeitenden an. Am Campus in Düsseldorf bietet das Düsseldorfer Unternehmen neben der Seesternchen-Kita noch zwei weitere Einrichtungen an: die Campus-Kids und Seepferdchen. Mit insgesamt 120 Plätzen für Kinder von Vodafone Mitarbeitenden wird Eltern maximale Gestaltungsfreiheit geboten. Zudem erhalten sie von dem Vodafone-Partner awo lifebalance darüber hinaus Unterstützung bei der Suche und Vermittlung von Kita- und/oder Pflegeplätzen.Vodafone Kitasin DüsseldorfZUR NEWSFrauen-NetzwerkeVodafone steht an der Seite der Frauen: So achtet das Unternehmen kontinuierlich auf Gleichberechtigung in der Besetzung von Führungspositionen und in der Bezahlung. Mit Karriere Workshops, Vorträgen, Frauennetzwerken und Mentoringprogrammen werden vielfältige, inklusive Teams mit einem ausgeglichenen Gendermix in allen Ebenen gefördert.Das Väter-NetzwerkFür eine gleichberechtigte Elternzeit, Angebote für Väter in Trennungssituationen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzt das Vodafone-Väternetzwerk seit mittlerweile sechs Jahren wichtige Impulse. Das Unternehmen arbeitet mit einem Kernteam und einer großen Väter Community kontinuierlich daran, sich Schritt für Schritt zu einem bundesweiten Vorreiter einer väterbewussten Personalpolitik weiterzuentwickeln und die Partnerschaftlichkeit zu fördern.Väter-Netzwerk bei VodafoneJede Minute ist Gold wertZUR nEWSDie Online-UnterstützungsangeboteDie Vodafone Stiftung bietet digitale Workshops an, in denen Kinder Programmiersprache kennenlernen und künstlerisch-kreative Projekte umsetzen können.Coding für KinderKinder lernen Programmierenzur newsDas FerienprogrammFerien auf dem Reiterhof, im Englisch- oder Fußballcamp: Vodafone unterstützt seine Mitarbeitenden bei der Ferienplanung und bietet in Zusammenarbeit mit Drittanbietern wie Kidzplay, dem Gutshof Niederheid oder der Fortuna Fußballschule verschiedene, jahreszeitenabhängige Aktivitäten für die Kinder an. Das Angebot ist an den Standorten Düsseldorf, Köln, Eschborn, Unterföhring, Bautzen und Hannover verfügbar.Das Nachhilfe-Programm mit SofatutorGerade in der Corona-Zeit sind bei einigen Schülerinnen und Schülern Lerndefizite entstanden. Um die Eltern im Home-Schooling zu entlasten und die Kinder dabei zu unterstützen, den Lernstoff nachzuholen, bietet Vodafone seit Mai 2021 das Online-Nachhilfeprogramm von Sofatutor für seine Mitarbeitenden an. Mithilfe von verschiedenen Lernvideos für alle Fächer und Klassenstufen werden den Kindern Themen auf einfache und verständliche Art und Weise erklärt.Das PflegeangebotAuch bei der Frage nach der Pflege der Angehörigen steht Vodafone an der Seite seiner Mitarbeitenden. Mit einer umfassenden Beratung zum Thema Pflege in Kooperation mit awo lifebalance werden Mitarbeitende rund um das Thema Betreuung und Versorgung beraten. Zusätzlich gibt es Freistellungsmöglichkeiten, Entlastungsangebote sowie ein Pflegenetzwerk, das vor allem zum Erfahrungsaustausch beiträgt.Pflege von AngehörigenVodafone steht seinen Mitarbeitenden bei Seitezur newsFlexibles ArbeitenOb Jobsharing, Urlaub Plus oder die Möglichkeit zur Arbeit in Teil- oder Blockzeit, Vodafone bietet allen Mitarbeitenden einen attraktiven Mix, der zu ihrem individuellen Lebensmodell passtFull Flex OfficeAm 1. Oktober 2021 startet das „Full Flex Office“ bei Vodafone, bei dem die Mitarbeitenden frei entscheiden können, wo sie arbeiten möchten – zu Hause, im Café, am Büro-Standort oder sogar bis zu 20 Tage pro Jahr aus dem EU-Ausland. Um Berufs- und Privatleben optimal verbinden zu können, braucht es maximale Flexibilität. Full Flex Officeheißt das neue Arbeitsmodell von Vodafone.Mehr dazu hier