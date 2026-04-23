Beazley Aktie

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WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

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Beazley-Aktionärsvergütung 23.04.2026 14:03:28

So viel Dividende bringt die Beazley-Aktie

So viel Dividende bringt die Beazley-Aktie

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Beazley-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Beazley am 22.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,25 GBP zu zahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Beazley beträgt 160,10 Mio. GBP. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 69,78 Prozent angehoben.

Beazley-Auszahlungsrendite

Die Beazley-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 12,74 GBP. Der Beazley-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die Beazley-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Beazley-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,00 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,06 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Beazley via London 40,31 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 73,35 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Beazley

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,35 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,06 Prozent nachlassen.

Kerndaten der Beazley-Aktie

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Beazley steht aktuell bei 7,522 Mrd. GBP. Beazley weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,34 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Beazley auf 5,106 Mrd.GBP, das EPS machte 1,13 GBP aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com,istock/kryczka

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