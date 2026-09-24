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24.09.2026 06:52:38

So viel Ladestrom brauchen Elektro-Lkw in Europa

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Strombedarf für Elektro-Lkw in Europa könnte bis 2045 auf mehr als 200 Terawattstunden pro Jahr steigen. Im Jahr 2035 könnten es bereits rund 100 sein, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und des International Council on Clean Transportation (ICCT) ergibt. Die Zahlen beziehen sich auf ein Szenario mit günstigen politischen Rahmenbedingungen zur Verbreitung batterieelektrischer Lkw. In einem ungünstigen Szenario ist es nur rund ein Drittel.

Der größte Bedarf wird in Deutschland erwartet. Dort könnten im Jahr 2045 bis zu 43 Terawattstunden an Bedarf anfallen. Dahinter folgen Frankreich und Großbritannien mit rund 35 und 34 Terawattstunden.

Zum Vergleich: Laut Statistischem Bundesamt wurden vergangenes Jahr in Deutschland insgesamt 432 Terawattstunden an Strom erzeugt und ins Netz eingespeist. Eine Terawattstunden entspricht einer Milliarde Kilowattstunden.

Allerdings wird nur ein Bruchteil dieser Ladebedarfe unterwegs anfallen. In allen Ländern und Szenarien dominiere das Laden im Depot, heißt es von den Autoren. Zudem konzentriere sich der Ladebedarf "auf bestimmte Güterverkehrskorridore, Industriestandorte und Logistikzentren", wie Hauptautor Steffen Link vom ISI erklärt.

"Beim Ausbau der Infrastruktur und bei der Netzplanung sollten deshalb jene Gebiete im Mittelpunkt stehen, in denen der Bedarf besonders sicher und hoch ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die dafür notwendige Netzinfrastruktur mit dem raschen Umstieg auf batterieelektrische Lkw nicht Schritt hält."/ruc/DP/zb

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