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26.08.2026 06:17:38

So viel TV-Geld bekommen die Fußball-Bundesligisten

BERLIN (dpa-AFX) - Wenn an diesem Wochenende die Fußball-Bundesliga startet, weiß jeder Club, wie viel TV-Geld er selbst und wie viel die Konkurrenz bekommt. Die Spanne ist groß. Rekordmeister Bayern darf mit 92.306.77,53 Euro rechnen, Aufsteiger Elversberg mit 31.174.826,09 Euro.

Die Clubs erhalten vor dem Saisonstart von der Zentrale der Fußball-Bundesliga in Frankfurt die Übersicht der sogenannten Auskehrungen, die der dpa vorliegen. Trotz der Cent-Angaben hinter den Kommas handelt es sich nicht um die exakten Summen, die bis zum Ende der Saison in Tranchen ausgezahlt werden.

Das liegt vor allem daran, dass der vierprozentige Anteil im Verteilerschlüssel der nationalen TV-Einnahmen für die Einsatzzeiten der in Deutschland ausgebildeten U23-Spieler erst nach Abschluss der Saison ausgerechnet werden kann. Auch das Fan- und Medieninteresse wird noch ermittelt.

Komplizierter Verteilungsschlüssel

An der Größenordnung ändert das gleichwohl nichts. Bayern führt die TV-Geld-Tabelle vor Borussia Dortmund (83,7 Millionen) und Bayer Leverkusen (81,3 Millionen) an. Dass Bayer trotz Platz sechs in der Bundesliga-Tabelle 2025/26 im TV-Ranking auf dem dritten Platz liegt, hängt mit den Erfolgen der vorherigen Jahre zusammen.

In den komplizierten Verteilungsschlüssel fließen zu 43 Prozent die Leistungen vorheriger Spielzeiten ein. 50 Prozent der TV-Erlöse werden an die Clubs gleichmäßig ausgezahlt. Diese Verteilung der Erlöse aus der Zentralvermarktung gilt bis 2028/29.

Wolfsburg kassiert in der 2. Liga am meisten

Das Verhältnis von 1. zu 2. Bundesliga beträgt 80 zu 20 Prozent. Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg kommt als Zweitligist immerhin noch auf rund 24,137 Millionen Euro. Schlusslicht im TV-Geld-Ranking der 2. Bundesliga ist Aufsteiger Energie Cottbus mit etwa 7,479 Millionen Euro.

Der Großteil des verteilten Geldes stammt aus den nationalen Medien-Einnahmen von insgesamt 1,121 Milliarden Euro pro Saison. Ab dieser Saison werden davon 50 Millionen Euro für zentrale Investitionen der Fußball-Bundesliga abgezogen./mrs/DP/stk

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