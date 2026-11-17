BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - In diesem Jahr werden in Deutschland voraussichtlich so viele Unternehmen gegründet wie seit 2015 nicht mehr. Der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) prognostiziert rund 286.000 neue Unternehmen für 2026 - 3,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Laut BVR liegt das zum einen an der Entwicklung im KI-Bereich, zum anderen mache der angespannte Arbeitsmarkt den Schritt in die Selbstständigkeit attraktiver. Für das erste Halbjahr zeigen bereits entsprechende Daten des Instituts für Mittelstandsforschung diese Entwicklung.

Allerdings warnt der BVR vor falschem Optimismus: Die zunehmenden Gründungen seien wesentlich von staatlichen Förderungen und Exporten getrieben. Für eine dauerhafte Entwicklung seien aber auch private Investitionen notwendig.

Start-up-Strategie soll Rahmenbedingungen verbessern

Zudem sinke die Zahl der Personen im klassischen Gründungsalter, so der BVR. Bis 2035 gehe die Zahl der Menschen zwischen 30 und 40 Jahren um etwa sieben Prozent auf 11,1 Millionen zurück. Der staatlichen Förderbank KfW zufolge sind Unternehmensgründer im Durchschnitt etwa 34 Jahre alt.

Bereits im Juli beschloss die Bundesregierung die sogenannte Start-up-Strategie. Demnach sollen die Rahmenbedingungen für junge Unternehmer verbessert werden, beispielsweise durch weniger Bürokratie und staatliche Förderungen für Zukunftstechnologien. Zudem plant die EU eine europaweite Unternehmensform "EU Inc.", mit der Unternehmen digital in unter 48 Stunden angemeldet werden können.

BVR fordert attraktivere Investitionsbedingungen

Die Pläne der EU und der Bundesregierung weisen laut BVR in die richtige Richtung. Allerdings hänge Europa im KI-Bereich hinter den USA und China zurück und drohe, den Anschluss zu verlieren. Nach Angaben des BVR ist die Zahl der Gründungen in diesem Bereich 2026 zwar um etwa 35 Prozent angestiegen, dennoch müsse Europa private Investitionen in Zukunftstechnologien deutlich attraktiver machen.

Im Gesamtbild macht der KI-Sektor nur einen kleinen Teil der Gründungen aus. Laut BVR-Analyse entstehen die meisten Unternehmen im Handel, Verkehr und Gastgewerbe sowie in wirtschaftsnahen Dienstleistungen. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre seit 2023 fort. In dem Jahr wurden nur etwa 230.000 Unternehmen gegründet./fm/DP/zb