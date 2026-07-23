Bellevue Aktie

Bellevue für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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23.07.2026 13:03:01

So viele Kundengelder hat Bellevue wirklich verloren

Nach den Halbjahreszahlen von Bellevue bleibt vor allem eine Frage: Wann gelingt dem Asset Manager die Wende bei den Kundengeldern? Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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