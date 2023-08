So vielfältig ist der Berufseinstieg bei Vodafone

Eine Ausbildung zur Informationselektronikerin, ein Studium in Business Administration oder doch lieber erstmal in verschiedene Geschäftsbereiche reinschnuppern? Vodafone bietet jungen Nachwuchstalenten ein breites Angebot an Möglichkeiten zum Berufseinstieg. Ob Berufsausbildung, duales Studium, Praktikum oder Trainee-Programm – hier ist für alle etwas Passendes dabei.Theorie & Praxis Hand in Hand: Ausbildung & Duales StudiumVodafone bietet derzeit zwölf verschiedene Ausbildungen sowie sieben Duale Studiengänge mit verschiedenen Schwerpunkten an. Beide Modelle verbinden Theorie und Praxis miteinander und bieten nach erfolgreichem Abschluss die Möglichkeit sich intern beruflich weiter zu entwickeln.Die Aufnahme-Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Berufsbild und Studiengang. Grundsätzlich gilt aber: Wer sich bei Vodafone bewirbt sollte teamfähig, aufgeschlossen, offen, interessiert und neugierig sein, sowie eine Affinität für technische Themen besitzen.Die Ausbildungsberufe bei Vodafone im ÜberblickMediengestalter:inServicefachkraft DialogmarketingKaufmann/-frau für DialogmarketingKaufmann/-frau im EinzelhandelInformationselektroniker:inIT-Systemelektroniker:inFachinformatiker:in mit Schwerpunkt AnwendungsentwicklungFachinformatiker:in mit Schwerpunkt SystemintegrationFachinformatiker:in für Daten- und ProzessanalyseKoch/KöchinRestaurantfachmann/-frauMedizinische:r Fachangestellte:rVerantwortung übernehmen gehört bei Vodafone von Anfang an dazu: Im Programm AsA (Auszubildende schulen Auszubildende) führen die Azubis des zweiten Lehrjahrs das Onboarding, also die Begrüßung und Einführung der neuen Azubis, durch. Vom Umgang mit technischen Tools bis hin zur Führung durch das Unternehmensgelände, hier wird alles von Azubis für Azubis geplant und durchgeführt.„Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Tag bei Vodafone. Alles war sehr aufregend und auch etwas überwältigend. Umso mehr kann ich mich in die neuen Azubis hineinversetzen und ihre ersten Tage im Berufsleben genau so gestalten, wie ich es mir damals auch gewünscht habe.“Tom Jansen, ehemaliger Azubi Fachinformatik (Systemintegration)Im Programm AlF (Auszubildende leiten Filialen) dürfen die zukünftigen Kaufleute im Einzelhandel sogar eine ganze Filiale leiten. Für den Zeitraum von etwa einem Monat erfahren sie hier ganz praktisch welche Herausforderungen das mit sich bringt.Die dualen Studiengänge bei Vodafone im ÜberblickWirtschaftsinformatikWirtschaftsingenieurwesenInformatikElektrotechnikBusiness Administration mit Schwerpunkt SalesBusiness Administration mit Schwerpunkt Digital InnovationBusiness Administration mit Schwerpunkt FinanceVodafone kooperiert für alle BWL-Studiengänge mit der ADG Business School an mehreren Standorten deutschlandweit. Die Partner-Hochschule für alle Technik-Studiengänge ist die IU Internationale Hochschule.Berufsstart bei VodafoneMehr zur Ausbildung, Dualen Studiengängen und Co. erfahrenZur WebsiteIndividuelles Trainee-Programm bei VodafoneWer das Studium bereits abgeschlossen hat, kann im Rahmen des Discover Trainee-Programms 18 bis 24 Monate lang die verschiedensten Facetten und Bereiche von Vodafone entdecken. Die Trainees sind dabei einer Hauptabteilung zugeordnet, können jedoch nach persönlichem Interesse und Fähigkeiten ihre dreimonatigen Stationen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen selbst auswählen. So wird das Programm ganz individuell an die Trainees angepasst. Unterstützung erhalten sie dabei jederzeit durch ihren Mentor oder ihre Mentorin sowie von der Trainee-Community. Trainee-ProgrammMehr zum Einstieg als Trainee erfahrenZur WebsitePraktika & Nebenjobs: trotz Studium Praxiserfahrung sammelnFür alle, die sich schon mitten im Studium befinden oder ein Gap Year machen und auf der Suche nach praktischen Erfahrungen sind, bietet Vodafone außerdem 3-6 monatige Praktika in zahlreichen Fachbereichen und Projekten an verschiedenen Standorten. Auch die Möglichkeit zum Schreiben einer Abschlussarbeit nach oder losgelöst von einem Praktikum besteht.Wer das Geschäft in den Vodafone-Store direkt in der Praxis erleben will, liegt mit einem Nebenjob bei Vodafone richtig. Hier beraten die Studierenden z. B. die Kundinnen und Kunden zu Vodafone-Produkten, übernehmen aber auch administrative Tätigkeiten. So lassen sich flexibel neben dem Studium erste Einblicke in die Arbeit in einem digitalen Großkonzern gewinnen.Infos zu den Praktika und NebenjobsAuszubildende im Interviewmit Antenne Düsseldorf zu ihrem Start bei VodafoneZum BeitragDer Beitrag So vielfältig ist der Berufseinstieg bei Vodafone erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel