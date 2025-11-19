|
So-Young International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
So-Young International hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
So-Young International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
