|
27.03.2026 06:31:29
So-Young International legte Quartalsergebnis vor
So-Young International gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,52 Prozent auf 65,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,330 USD gegenüber -0,790 USD im Vorjahr verkündet.
Gegenüber dem Vorjahr hat So-Young International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211,92 Millionen USD. Im Vorjahr waren 203,80 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.