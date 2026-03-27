So-Young International legte Quartalsergebnis vor

So-Young International gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,52 Prozent auf 65,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,330 USD gegenüber -0,790 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat So-Young International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211,92 Millionen USD. Im Vorjahr waren 203,80 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at