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25.05.2026 06:31:29
So-Young International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
So-Young International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 62,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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