So-Young International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

So-Young International hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das So-Young International ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 74,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at