Soaring Eagle Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Soaring Eagle Acquisition A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Soaring Eagle Acquisition A -1,100 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Soaring Eagle Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,2 Millionen USD im Vergleich zu 49,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at