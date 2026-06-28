Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.06.2026 11:22:45
Soaring iPad, Xbox prices reveal pain of memory chip mess
[SEATTLE] Within a span of five hours on Thursday (Jun 25), Apple and Microsoft hiked the prices for such popular products as...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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26.06.26
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25.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
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25.06.26