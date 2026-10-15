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15.10.2026 06:31:29
Sobal: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sobal veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,35 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,55 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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