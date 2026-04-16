Sobal präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sobal gab am 13.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,28 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sobal ein EPS von 3,83 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sobal einen Umsatz von 2,20 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 58,50 JPY beziffert, während im Vorjahr 54,94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,39 Prozent auf 8,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at