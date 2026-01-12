Sobal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sobal hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,76 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at