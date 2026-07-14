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14.07.2026 06:31:29
Sobal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sobal ließ sich am 13.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sobal die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 12,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sobal 14,11 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 2,50 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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