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20.10.2026 06:31:29
Sobha Developers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sobha Developers stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 3,08 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sobha Developers noch ein Gewinn pro Aktie von 6,78 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 9,67 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 31,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,08 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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